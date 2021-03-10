У здания парламента Армении начался митинг оппозиции

Митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался у здания парламента в Ереване, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Перед началом акции представитель оппозиционного "Движения спасения родины" Гегам Манукян предложил перенести место проведения акции с территории у центрального входа в парламент на перекресток проспекта Баграмяна и улицы Демирчян, где также ранее были установлены палатки.
По словам Манукяна, тактика оппозиции по блокированию входов в здание парламента оказалась успешной, так как депутатам "пришлось проникнуть туда окольными путями".