У здания парламента Армении начался митинг оппозиции

Митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался у здания парламента в Ереване

Митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался у здания парламента в Ереване, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Перед началом акции представитель оппозиционного "Движения спасения родины" Гегам Манукян предложил перенести место проведения акции с территории у центрального входа в парламент на перекресток проспекта Баграмяна и улицы Демирчян, где также ранее были установлены палатки.

По словам Манукяна, тактика оппозиции по блокированию входов в здание парламента оказалась успешной, так как депутатам "пришлось проникнуть туда окольными путями".