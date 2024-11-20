Премьер Армении назвал имя будущего главы МВД

Министерство внутренних дел Армении возглавит Арпине Саркисян, занимающая пост замминистра.

Министерство внутренних дел Армении возглавит Арпине Саркисян, занимающая пост замминистра. Она заменит на данном посту Ваге Казарян, который недавно подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в соцсети премьер-министр Никол Пашинян.

"Уважаемые соотечественники, Арпине Саркисян, которая занимает пост заместителя министр внутренних дел, будет назначена министром ВД", - написал он.

Отметим, что Саркисян была назначена замминистра МВД в январе 2022 года. До этого Саркисян занимала должность начальника департамента уголовного законодательства, развития пенитенциарной и пробационной политики министерства юстиции.

Саркисян известна своими связями с прозападным крылом, а также тесными контактами с посольством США в Армении.