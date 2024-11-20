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Премьер Армении назвал имя будущего главы МВД

Премьер Армении назвал имя будущего главы МВД Министерство внутренних дел Армении возглавит Арпине Саркисян, занимающая пост замминистра.
В регионе
20 ноября 2024 г. 09:11
Премьер Армении назвал имя будущего главы МВД

Министерство внутренних дел Армении возглавит Арпине Саркисян, занимающая пост замминистра. Она заменит на данном посту Ваге Казарян, который недавно подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в соцсети премьер-министр Никол Пашинян.

"Уважаемые соотечественники, Арпине Саркисян, которая занимает пост заместителя министр внутренних дел, будет назначена министром ВД", - написал он.

Отметим, что Саркисян была назначена замминистра МВД в январе 2022 года. До этого Саркисян занимала должность начальника департамента уголовного законодательства, развития пенитенциарной и пробационной политики министерства юстиции.

Саркисян известна своими связями с прозападным крылом, а также тесными контактами с посольством США в Армении.

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Версия на английском языке Armenian PM reveals future interior minister

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