Премьер Турции провел чрезвычайное совещание по вопросам безопасности

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Экстренное совещание по вопросам национальной безопасности прошло в Анкаре в четверг под председательством премьер-министра Турции Ахмеда Давутоглу, говорится в официальном заявлении аппарата премьера.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заседание было созвано в связи с резким обострением обстановки в стране после теракта в Суруче, убийства трех полицейских в юго-восточных провинциях Турции и боестолкновений турецкой армии с террористической организацией ИГИЛ на границе с Сирией.

"На сегодняшнем совещании по безопасности в офисе премьера были всесторонне обсуждены направленные против нашей страны теракты, которые были осуществлены ИГИЛ и террористической "Рабочей партией Курдистана" в последние дни. В этой связи были рассмотрены меры против этих террористических атак, в результате которых погибло много гражданских лиц и сотрудников сил безопасности. Было решено предпринять все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и национальной безопасности", — говорится в заявлении.

В понедельник в Суруче, расположенном на границе с Сирией, произошел теракт, жертвами которого стали 32 человека, более 100 получили ранения.

В среду в городе Джейланпынаре провинции Шанлыурфа двое полицейских были найдены застреленными в своих домах.