Премьер-министр Турции отменил встречу с главой МИД Германии

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отменил запланированную встречу с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что такое решение принято из-за "загруженного графика" Йылдырыма.

Ю.Йылдырым должен был принять Зигмара Габриэля в 12:30 по местному времени в резиденции Чанкая.

Отметим, что 5 июня министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приехал с визитом в Турцию.