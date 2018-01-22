Постпред России при НАТО назначен замглавы МИД

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин сегодня освободил Александра Грушко от обязанностей постоянного представителя России при Организации Североатлантического договора (НАТО), передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Освободить Грушко Александра Викторовича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе", - говорится в документе.

Другим указом от 22 января В.Путин назначил А.Грушко заместителем главы МИД. "Назначить Грушко Александра Викторовича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в указе.

Оба документа вступают в силу со дня подписания.