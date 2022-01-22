Посол: Зеленский готов к диалогу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник изданию Handelsblatt.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник изданию Handelsblatt .

По словам дипломата, Зеленский "в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным", но Москва "отвергает" протянутую Киевом руку.

Посол вновь призвал правительство Германию переосмыслить позицию в вопросе поставок оружия и отметил, что Украина "будет безустанно убеждать федеральное правительство и оппозицию поставить оборонительное оружие в Украину".