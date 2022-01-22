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Посол: Зеленский готов к диалогу с Путиным

Посол: Зеленский готов к диалогу с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник изданию Handelsblatt.
В регионе
22 января 2022 г. 16:40
Посол: Зеленский готов к диалогу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник изданию Handelsblatt.

По словам дипломата, Зеленский "в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным", но Москва "отвергает" протянутую Киевом руку.

Посол вновь призвал правительство Германию переосмыслить позицию в вопросе поставок оружия и отметил, что Украина "будет безустанно убеждать федеральное правительство и оппозицию поставить оборонительное оружие в Украину".

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Версия на английском языке Ambassador: "Zelensky is ready for direct talks with Putin"
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Zelenski Putinlə birbaşa danışıqlara hazırdır"

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