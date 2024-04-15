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После аварии на фуникулере в Турции арестовали пять человек

После аварии на фуникулере в Турции арестовали пять человек Суд заключил под стражу пять человек по делу об аварии на фуникулере в турецкой Анталье, в результате которой пострадало много людей.
В регионе
15 апреля 2024 г. 06:46
После аварии на фуникулере в Турции арестовали пять человек

Суд заключил под стражу пять человек по делу об аварии на фуникулере в турецкой Анталье, в результате которой пострадало много людей.

Как передает Report, об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

"После оценки предварительного отчета экспертов... были арестованы 5 человек из 14 задержанных ранее, в отношении 8 введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу", - написал он.

По информации агентства IHA, одним из арестованных является глава муниципалитета района Кепез в Анталье Месут Коджагёз, который ранее занимал должность главы компании ANET, управляющую фуникулером.

До этого Тунч заявил, что причиной аварии на фуникулере в Анталье, в результате которой пострадали люди, могла стать коррозия металлических конструкций.

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