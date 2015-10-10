Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек погибли при взрывах в Анкаре, сообщает Report со ссылкой на турецкое агенство Dogan.
Более 100 человек получили ранения.
Два взрыва прогремели утром у железнодорожной станции в Анкаре под эстакадой, где собрались активисты профсоюзных объединений, планировавшие устроить митинг в поддержку мира и осудить действия террористических организаций.
Ряд турецких СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что взрывы могли совершить террористы-смертники.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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