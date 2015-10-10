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    По меньшей мере 20 человек погибли при взрывах в Анкаре

    Сообщается, что взрывы могли совершить террористы-смертники

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек погибли при взрывах в Анкаре, сообщает Report со ссылкой на турецкое агенство Dogan. 

    Более 100 человек получили ранения. 

    Два взрыва прогремели утром у железнодорожной станции в Анкаре под эстакадой, где  собрались активисты профсоюзных объединений, планировавшие устроить митинг в поддержку мира и осудить действия террористических организаций.

    Ряд турецких СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что взрывы могли совершить террористы-смертники. 

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