Пашинян: Армения сделает все, чтобы до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном

Армения сделает все, что в ее силах, чтобы до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном.

Армения сделает все, что в ее силах, чтобы до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

По его словам, есть несколько вариантов мирного соглашения. Одним из таких вариантов вполне может стать некое рамочное соглашение, который наметит общие границы армяно-азербайджанских отношений без конкретизации всех возможных вопросов.

Он отметил, что если для Азербайджана будет приемлемо идти по такому пути, то задачу вполне можно решить.

"Очень важно также подчеркнуть, и международное сообщество должно об этом знать – до вступления в силу мирного договора процесс делимитации границы должен быть завершен", - сказал он.