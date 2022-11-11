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Пашинян: Армения сделает все, чтобы до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном

Пашинян: Армения сделает все, чтобы до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном Армения сделает все, что в ее силах, чтобы до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном.
В регионе
11 ноября 2022 г. 22:21
Пашинян: Армения сделает все, чтобы до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном

Армения сделает все, что в ее силах, чтобы до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

По его словам, есть несколько вариантов мирного соглашения. Одним из таких вариантов вполне может стать некое рамочное соглашение, который наметит общие границы армяно-азербайджанских отношений без конкретизации всех возможных вопросов.

Он отметил, что если для Азербайджана будет приемлемо идти по такому пути, то задачу вполне можно решить.

"Очень важно также подчеркнуть, и международное сообщество должно об этом знать – до вступления в силу мирного договора процесс делимитации границы должен быть завершен", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Ermənistan ilin sonunadək Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamaq üçün hər şeyi edəcək”

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