На юге Ирана свыше 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

На юге Ирана свыше 20 человек пострадали в ДТП с автобусом На юге Ирана 22 человека получили травмы в результате съезда автобуса с дороги на въезде в город Садра.
25 августа 2025 г. 15:38
На юге Ирана свыше 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

На юге Ирана 22 человека получили травмы в результате съезда автобуса с дороги на въезде в город Садра.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал IRNA со ссылкой на местные власти.

"Авария произошла сегодня утром, и на место происшествия были отправлены аварийные бригады с пятью машинами скорой помощи и были приняты первоначальные медицинские меры для пострадавших", - сообщил телеканал.

По предварительным данным, 19 пострадавших были переведены в больницу имени Шахида Раджаи для оказания более квалифицированной медицинской помощи, а трое других — в больницу имени Шахида Чамрана в Ширазе.

Причины данного инцидента расследуются сотрудниками правоохранительных органов.

