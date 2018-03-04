На Собчак напали в центре Москвы - ВИДЕО

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ На кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предвыборного штаба.

«На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева, на Ксению Собчак напал Алан Дзуцев, личный помощник депутата Алексея Шапошникова. С криками «Это за Жириновского» он вылил на Собчак воду и сильно толкнул — так, что она упала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что охрана задержала хулигана.

«Полиция приехала, оформляют протокол. Адвокаты выехали на место происшествия», — рассказали в штабе.

28 февраля в ходе предвыборных дебатов на телевидении Ксения Собчак, выдвигающаяся от партии «Гражданская инициатива» облила водой кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского.