На медиа форуме Тюркского совета обсуждалась тема «Победа, рожденная единством: Карабах»

На медиа форуме Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) прошла панель на тему «Победа, рожденная единством: Карабах».

На медиа форуме Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) прошла панель на тему «Победа, рожденная единством: Карабах».

Как передает турецкое бюро Report, на панели обсуждались важность демонстрации на всем пространстве тюркского мира крепкой солидарности между Азербайджаном и Турцией в ходе 44-дневной Отечественной войны, совместные шаги, которые будут предприняты по дальнейшему развитию связей во всех сферах.

Модератор мероприятия член Совета безопасности и внешней политики при Президенте Турции, председатель Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан профессор Айгюн Аттар подчеркнула важность установления тесных связей между двумя братскими странами под руководством президентов Азербайджана и Турции, охватывающих все сферы этих отношений и духовную силу нашего единства.

Выступавшие на мероприятии заявили, что, в отличие от Турции, другие тюркоязычные государства недостаточно освещали карабахскую проблему, и только после начала 44-дневной Отечественной войны общества ближе ознакомились с этой проблемой. После Победы в Отечественной войне это историческое событие стало освещаться в более широком масштабе. Об этом стали писать все информационные агентства тюркоязычных стран, и Победа Карабаха стала даже главной темой социальных медиа.

Выразив надежду на то, что информационный дефицит, существующий между тюркоязычными странами, будет устранен, медиа сотрудничество между странами получит дальнейшее развитие, выступающие подчеркнули важность реализации новых проектов в этом направлении.

Поздравив весь тюркский мир с Победой в Карабахе, председатель ЗАО «Телерадиовещание Азербайджана» Ровшан Мамедов сказал, что основы этого исторического периода, который мы сегодня переживаем, заложили великие лидеры народов Азербайджана и Турции Гейдар Алиев и Мустафа Кемаль Ататюрк, и подчеркнул, что лидеры двух стран Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган успешно продолжают этот политический курс и братские отношения.

На панели была особо подчеркнута роль этого форума, а также СМИ в реализации планов на будущее, прозвучали предложения по дальнейшей интенсификации обмена информацией между тюркоязычными странами.