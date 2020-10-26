Мусульмане Грузии выражают протест президенту Франции

"Президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание распространить карикатуры на пророка Мухаммеда. Этот шаг вызвал беспокойство проживающих в Грузии мусульман, как и мусульман всего мира".
Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении Управления мусульман Грузии.
Грузинские духовные деятели полагают, что подобное безответственное отношение, свидетельствующее о вражде с мусульманами, приведет к ухудшению межрелигиозных отношений, толерантности и распространению исламофобии.
"Оскорблять священную личность, любимого пророка миллионов мусульман означает оскорблять всю исламскую умму. Заявление главы Франции о том, что "ислам - религия, которая сегодня во всем мире переживает кризис", также считаем необоснованным и решительно осуждаем", - говорится в заявлении.