Мусульмане Грузии выражают протест президенту Франции

"Президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание распространить карикатуры на пророка Мухаммеда. Этот шаг вызвал беспокойство проживающих в Грузии мусульман, как и мусульман всего мира".

"Президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание распространить карикатуры на пророка Мухаммеда. Этот шаг вызвал беспокойство проживающих в Грузии мусульман, как и мусульман всего мира".

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении Управления мусульман Грузии.

Грузинские духовные деятели полагают, что подобное безответственное отношение, свидетельствующее о вражде с мусульманами, приведет к ухудшению межрелигиозных отношений, толерантности и распространению исламофобии.

"Оскорблять священную личность, любимого пророка миллионов мусульман означает оскорблять всю исламскую умму. Заявление главы Франции о том, что "ислам - религия, которая сегодня во всем мире переживает кризис", также считаем необоснованным и решительно осуждаем", - говорится в заявлении.