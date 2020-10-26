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Мусульмане Грузии выражают протест президенту Франции

Мусульмане Грузии выражают протест президенту Франции "Президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание распространить карикатуры на пророка Мухаммеда. Этот шаг вызвал беспокойство проживающих в Грузии мусульман, как и мусульман всего мира".
В регионе
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26 октября 2020 г. 15:45
Мусульмане Грузии выражают протест президенту Франции

"Президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание распространить карикатуры на пророка Мухаммеда. Этот шаг вызвал беспокойство проживающих в Грузии мусульман, как и мусульман всего мира".

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении Управления мусульман Грузии.

Грузинские духовные деятели полагают, что подобное безответственное отношение, свидетельствующее о вражде с мусульманами, приведет к ухудшению межрелигиозных отношений, толерантности и распространению исламофобии.

"Оскорблять священную личность, любимого пророка миллионов мусульман означает оскорблять всю исламскую умму. Заявление главы Франции о том, что "ислам - религия, которая сегодня во всем мире переживает кризис", также считаем необоснованным и решительно осуждаем", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan müsəlmanları Fransa prezidentinə etiraz edir

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