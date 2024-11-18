Министр терруправления и глава Комитета госдоходов Армении подали в отставку

Глава Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян подал в отставку.

Глава Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян подал в отставку.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Бадасян выразил уверенность, что, несмотря на его уход, сотрудники Комитета госдоходов продолжат работу по развитию структуры.

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Министр терруправления и инфраструктур Армении Гнел Саносян также проинформировал о своей отставке.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Сегодня я написал заявление об увольнении и покидаю пост министра территориального управления и инфраструктур. Более трех лет моего пребывания в должности были полны многими вызовами. Помимо самой работы, мы сталкивались с непредвиденными, незапланированными и требующими срочного решения проблемами почти ежедневно", - отметил он.