​МИД Ирана: Существует реальная возможность пересмотреть ирано-саудовские отношения

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Большую работу в сближении Ирана и Саудовской Аравии могут реализовать так называемые "think tanks", то есть аналитические центры.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Хади Сулейманпур на круглом столе в университете ADA в Баку.

"Между людьми из обеих стран налажены контакты. Но мы считаем, что политическая напряженность (между нами - ред.), либо столкновение интересов не должны отражаться на отношениях между людьми", - сказал он.

Дипломат указал, что Саудовская Аравия обвиняет Иран в политике сдерживания, однако это не соответствует действительности.

"Сегодня есть возможность и реальность пересмотреть наши двусторонние отношения и найти точки соприкосновения", - сказал Х.Сулейманпур.

Он выразил сомнение, что умеренные силы в правительстве Саудовской Аравии смогут совершить шаг навстречу Ирану из-за влияния радикальных сил.