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Лукашенко: США хотят расширить дипломатическое присутствие в Беларуси

Лукашенко: США хотят расширить дипломатическое присутствие в Беларуси США просят Беларусь расширить штат в своем посольстве в Минске.
В регионе
29 декабря 2024 г. 14:17
Лукашенко: США хотят расширить дипломатическое присутствие в Беларуси

США просят Беларусь расширить штат в своем посольстве в Минске.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия" в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области РФ.

Комментируя обновленные рекомендации американских властей, которые снова призвали своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь, и немедленно покинуть страну, Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси не переживают по этому поводу.

"У нас американцев практически нет. Но имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве. Поэтому то, о чем вы у меня спросили, для меня новинка. Но мы никого же не держим в Беларуси. Хотят - пусть находятся у нас, нет - значит, нет. Но их 0,2 человека", - сказал президент.

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