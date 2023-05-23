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Лукашенко рассказал о болезни и заявил, что умирать не собирается

Лукашенко рассказал о болезни и заявил, что умирать не собирается Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом.
В регионе
23 мая 2023 г. 23:20
Лукашенко рассказал о болезни и заявил, что умирать не собирается

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом.

Как передает Report, об этом сообщает БелТА.

"А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего. Караник улыбается: лечится три дня", - сказал он на совещании по вопросам здравоохранения.

Он добавил, что у него не было возможности лечиться из-за плотного графика и «все это накопилось». "Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго", - предупредил Лукашенко.

Аденовирусная инфекция - это группа острых вирусных заболеваний, при которых возникает поражение слизистой оболочки дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидных тканей. В общей структуре острых респираторных заболеваний аденовирусная инфекция составляет около 20%, наиболее часто встречается у детей.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko ölməyə hazırlaşmadığını bildirib: “Mənimlə hələ çox əziyyət çəkəcəksiniz”

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