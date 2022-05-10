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Литва признала Россию страной-террористом, а ее действия в Украине - геноцидом

Литва признала Россию страной-террористом, а ее действия в Украине - геноцидом Литовский сейм на заседании 10 мая принял резолюцию, в которой Россия признается террористическим государством. Документ был одобрен единогласно.
В регионе
10 мая 2022 г. 13:24
Литва признала Россию страной-террористом, а ее действия в Украине - геноцидом

Литовский сейм на заседании 10 мая принял резолюцию, в которой Россия признается террористическим государством. Документ был одобрен единогласно.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на delfi.lt.

В резолюции говорится, что в ходе вторжения в Украину российская армия совершила массовые военные преступления, в частности, в Буче, Ирпене, Мариуполе, Бородянке и Гостомеле. Литовская сторона также отметила, что в действиях России усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации.

"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", - говорится в документе.

Кроме того, подчеркивается, что все виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Литовские депутаты призвали создать для этого Специальный международный уголовный трибунал с полномочиями выдавать международные ордеры на арест, в том числе в отношении глав государств, правительств и других государственных должностных лиц.

"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", - цитирует Delfi принятую резолюцию.

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Версия на английском языке Lithuanian Seimas recognizes Russian aggression against Ukraine as genocide 
Версия на азербайджанском языке Litva Seymi Rusiyanın Ukraynada törətdiklərini soyqırımı kimi tanıyıb

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