Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации границы

Кыргызстан и Узбекистан завершили процедуру делимитации общего участка государственной границы.

Кыргызстан и Узбекистан завершили процедуру делимитации общего участка государственной границы.

Как передает Report, об этом заявил сегодня в Бишкеке после переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Поставлена точка в пограничных вопросах", - сказал он после подписания соответствующего соглашения.

По мнению Жапарова, этот фактор "сыграет ключевую роль в развитии братских отношений" между двумя странами и "будет способствовать стабильности и безопасности в Центральной Азии