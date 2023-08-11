Кулеба: Контрнаступление ВСУ идет медленно, но стабильно

Контрнаступление ВСУ идет медленно, но стабильно.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью Corriere della Sera заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Наибольшими проблемами, по его словам, являются прочные оборонительные позиции, построенные россиянами за последний год.
"Нашим воинам нелегко идти вперед. Но в конце концов мы это сделаем. Я думаю о битве под Монте-Кассино во время Второй мировой войны в Италии. Сначала союзники были заблокированы грозными немецкими позициями, им понадобилось четыре месяца, чтобы их победить, но потом им удалось", - сказал министр.
Он отметил, что украинские войска находятся в похожей ситуации.
"Я уверен, что мы победим", - подчеркнул Кулеба.