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Кулеба: Контрнаступление ВСУ идет медленно, но стабильно

Кулеба: Контрнаступление ВСУ идет медленно, но стабильно Контрнаступление ВСУ идет медленно, но стабильно.
В регионе
11 августа 2023 г. 16:23
Кулеба: Контрнаступление ВСУ идет медленно, но стабильно

Контрнаступление ВСУ идет медленно, но стабильно.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью Corriere della Sera заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Наибольшими проблемами, по его словам, являются прочные оборонительные позиции, построенные россиянами за последний год.

"Нашим воинам нелегко идти вперед. Но в конце концов мы это сделаем. Я думаю о битве под Монте-Кассино во время Второй мировой войны в Италии. Сначала союзники были заблокированы грозными немецкими позициями, им понадобилось четыре месяца, чтобы их победить, но потом им удалось", - сказал министр.

Он отметил, что украинские войска находятся в похожей ситуации.

"Я уверен, что мы победим", - подчеркнул Кулеба.

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