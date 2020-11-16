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Коронавирус выявлен у 27 депутатов парламента Украины

Коронавирус выявлен у 27 депутатов парламента Украины В связи с этим в парламенте отменят ряд пленарных заседаний на текущей неделе
В регионе
16 ноября 2020 г. 14:39
Коронавирус выявлен у 27 депутатов парламента Украины
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Коронавирус выявлен у 27 депутатов Верховной рады Украины, в связи с этим в парламенте отменят ряд пленарных заседаний на текущей неделе. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила и. о. спикера Рады Елена Кондратюк.

По ее словам, всего коронавирусом переболели свыше 90 депутатов. В настоящее время болеют 24 сотрудника аппарата Верховной рады.

В связи с этим было принято решение, что 17 ноября парламентарии проработают весь сессионный день, а 18, 19, 20 ноября "будут днями работы в комитетах".

Ранее коронавирус выявили у президента страны Владимира Зеленского.

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