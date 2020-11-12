Заразившегося COVID-19 Зеленского госпитализировали

Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский проходит лечение в больнице, там есть оборудованный специальный кабинет

Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский проходит лечение в больнице, там есть оборудованный специальный кабинет, где он проводит совещания. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что тоже получил положительный тест на коронавирус.

По его словам, Ермак также находится в отдельной изолированной палате. Он отметил, что у Зеленского и Ермака стандартный график работы, единственное ограничение – это изоляция. Подоляк добавил, что Зеленский и Ермак также не видятся в больнице, они общаются по телефону.