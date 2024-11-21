Кобахидзе снова станет кандидатом на пост премьер-министра Грузии

Ираклия Кобахидзе вновь выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Грузии.

Ираклия Кобахидзе вновь выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе на брифинге после заседания политсовета.

"Cогласно нашему уставу, почетный председатель партии имеет право выдвигать кандидата на должность премьер-министра. Вероятно, не будет особым сюрпризом то, что Бидзина Иванишвили представил Ираклия Кобахидзе кандидатом на пост премьер-министра. Естественно, это было полностью поддержано Политсоветом", - отметил Мдинарадзе.

По данным грузинских СМИ, на пост председателя парламента страны будет представлена кандидатура Шалвы Папуашвили.