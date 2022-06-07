О нас

Казахстан отменяет требование ПЦР-теста и паспорта вакцинации с 8 июня

Казахстан отменяет требование ПЦР-теста и паспорта вакцинации с 8 июня С 8 июня будут отменены требования по подтверждению вакцинации и ПЦР-теста при пересечении границы для граждан Казахстана и иностранных граждан. Как сообщает Report cо ссылкой на СМИ Казахстана, такое решение приняла Межведомственная комиссия по нераспрос
В регионе
7 июня 2022 г. 11:46
Казахстан отменяет требование ПЦР-теста и паспорта вакцинации с 8 июня

С 8 июня будут отменены требования по подтверждению вакцинации и ПЦР-теста при пересечении границы для граждан Казахстана и иностранных граждан. Как сообщает Report cо ссылкой на СМИ Казахстана, такое решение приняла Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса.

Так, межведомственная комиссия приняла решение отменить с 8 июня 2022 года обязательное требование для граждан Казахстана и иностранцев о предъявлении документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении Государственной границы Казахстана.

Также отменен запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Казахстана в семи регионах страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Первые азербайджанские паломники отправятся в хадж 29 июня
Первые азербайджанские паломники отправятся в хадж 29 июня
7 июня 2022 г. 10:51
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
6 июня 2022 г. 11:02
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi