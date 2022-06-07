Казахстан отменяет требование ПЦР-теста и паспорта вакцинации с 8 июня

С 8 июня будут отменены требования по подтверждению вакцинации и ПЦР-теста при пересечении границы для граждан Казахстана и иностранных граждан. Как сообщает Report cо ссылкой на СМИ Казахстана, такое решение приняла Межведомственная комиссия по нераспрос

С 8 июня будут отменены требования по подтверждению вакцинации и ПЦР-теста при пересечении границы для граждан Казахстана и иностранных граждан. Как сообщает Report cо ссылкой на СМИ Казахстана, такое решение приняла Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса.

Так, межведомственная комиссия приняла решение отменить с 8 июня 2022 года обязательное требование для граждан Казахстана и иностранцев о предъявлении документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении Государственной границы Казахстана.

Также отменен запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Казахстана в семи регионах страны.