Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел третий раз за сутки

На камчатском вулкане Шивелуч зафиксирован третий за последние сутки выброс пепла.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения РАН.

Столб пепла поднялся на высоту до 9 км над уровнем моря.

Облако пепла распространилось на расстояние 165 км в северо-западном направлении от вулкана. Из-за высокой активности для авиации сохраняется наивысший красный уровень опасности.

В конце января вулкан Шивелуч также трижды за сутки выбрасывал столбы пепла. Высота первого составила около 6 тыс. км над уровнем моря, второго - 7,1 тыс. см, третьего - 9 тыс. км.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан полуострова, его высота составляет 3283 м. Он расположен в 450 км от Петропавловска-Камчатского.