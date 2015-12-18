​Кабмин России может принять постановление о расширении санкций против Турции

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Постановление правительства России о расширении санкций против Турции может быть подписано на следующей неделе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам источник в минэкономразвития РФ.

"Мы прогнозируем принятие этого постановления на следующей неделе, хотя, исходя из консультаций политических, оно может быть отложено", - сказал он.

Источник не исключил, что в этом случае оно может вступить в силу до начала нового года.