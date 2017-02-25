Йылдырым: Президентская система положит конец терроризму в Турции

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Турции удастся положить конец деятельности террористов и путчистов благодаря обновлению конституции.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Бинали Йылдырым на церемонии официального старта агиткампании правящей Партии справедливости и развития (ПСР) перед референдумом о поправках.

"Для нашей страны эти изменения имеют историческое значение. Укрепится власть, останутся в прошлом перевороты, лоббирование. Благодаря поправкам уменьшится бюрократия. Поправки перерезают питающие террор артерии, что бы террористы ни делали, они исчезнут", - сказал премьер.

Говоря про людей, лоббирующих отказ от новой конституции, Йылдырым назвал из трусами: "Им нет места в истории Турции. Те, кто боится изменений будут стерты с лица земли. Когда султан Фатих Мехмет завоевывал Стамбул, были те, кто выступал против этого, но он сломил оборону города. Когда Мустафа Кемаль Ататюрк шел на Манису, также были те, кто препятствовал этому, но он пошел и победил врагов. В нашей политической системе нет трусов".

Йылдырым также рассказал собравшимся на мероприятии 40 тысячам членам партии о сути 18 вынесенных на референдум поправок и отметил, что следующие президентские и парламентские выборы пройдут по плану в 2019 году. "Если поправки будут одобрены на голосовании, то Тайип Эрдоган станет президентом уже в условиях новой системы власти. Две поправки вступят в силу сразу, они касаются сохранения партийной принадлежности главы государства и изменения структуры Высшего совета судей и прокуроров. Чтобы подготовиться к остальным изменениям, у нас еще есть время", - сказал он.