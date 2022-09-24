ISW: Кремль не может создать мобилизационный резерв даже низкого качества

Российская мобилизационная система изо всех сил пытается выполнить задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже низкого качества, если Кремль не сможет быстро решить фундаментал

Российская мобилизационная система изо всех сил пытается выполнить задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже низкого качества, если Кремль не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы.

Как передает Report со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), крайне националистическое и провоенное сообщество блогеров призывает Кремль быстро решить эти мобилизационные вопросы, но он вряд ли сможет удовлетворить их требования, отмечают аналитики.

Расхождения с указом о мобилизации и с заявлениями президента РФ Владимира Путина о категориях мужчин, освобождаемых от мобилизации, также вызывают гнев и недоверие к самому Кремлю.

Несопоставимые процессы мобилизации в разных регионах могут усугубить социальную напряженность в России.