Иранские СМИ: Нанесены удары по военной базе Израиля, подбиты 20 самолетов

Иран поразил ракетным ударом израильскую авиабазу Неватим.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.
Помимо этого, по данным агентства Shafaq, в ходе ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по территории еврейского государства были поражены более 20 самолетов F-35 ВВС Израиля.
Также иранские гиперзвуковые ракеты Fattah впервые уничтожили израильские комплексы противоракетной обороны Arrow-2 и Arrow-3, сообщает телеканал IRIB.
По утверждению агентства Fars, по меньшей мере 80% иранских ракет смогли преодолеть израильскую систему противовоздушной обороны и поразить цели на территории еврейского государства. Отмечается, что это только первая волна ударов и следует ожидать вторую. При этом израильская армия заверила, что новой атаки пока не ожидается.
Отметим, что 1 октября Иран осуществил массированную ракетную атаку на Израиль. В связи с этим Ирак, Иордания и Ливан закрыли свое воздушное пространство.