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Иранские СМИ: Нанесены удары по военной базе Израиля, подбиты 20 самолетов

Иранские СМИ: Нанесены удары по военной базе Израиля, подбиты 20 самолетов Иран поразил ракетным ударом израильскую авиабазу Неватим.
В регионе
1 октября 2024 г. 23:09
Иранские СМИ: Нанесены удары по военной базе Израиля, подбиты 20 самолетов

Иран поразил ракетным ударом израильскую авиабазу Неватим.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

Помимо этого, по данным агентства Shafaq, в ходе ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по территории еврейского государства были поражены более 20 самолетов F-35 ВВС Израиля.

Также иранские гиперзвуковые ракеты Fattah впервые уничтожили израильские комплексы противоракетной обороны Arrow-2 и Arrow-3, сообщает телеканал IRIB.

По утверждению агентства Fars, по меньшей мере 80% иранских ракет смогли преодолеть израильскую систему противовоздушной обороны и поразить цели на территории еврейского государства. Отмечается, что это только первая волна ударов и следует ожидать вторую. При этом израильская армия заверила, что новой атаки пока не ожидается.

Отметим, что 1 октября Иран осуществил массированную ракетную атаку на Израиль. В связи с этим Ирак, Иордания и Ливан закрыли свое воздушное пространство.

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Версия на азербайджанском языке İran KİV: İsrail hərbi bazasına zərbələr endirilib, 20 ədəd təyyarə vurulub

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