Иранские СМИ: Нанесены удары по военной базе Израиля, подбиты 20 самолетов

Иран поразил ракетным ударом израильскую авиабазу Неватим.

Иран поразил ракетным ударом израильскую авиабазу Неватим.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

Помимо этого, по данным агентства Shafaq, в ходе ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по территории еврейского государства были поражены более 20 самолетов F-35 ВВС Израиля.

Также иранские гиперзвуковые ракеты Fattah впервые уничтожили израильские комплексы противоракетной обороны Arrow-2 и Arrow-3, сообщает телеканал IRIB.

По утверждению агентства Fars, по меньшей мере 80% иранских ракет смогли преодолеть израильскую систему противовоздушной обороны и поразить цели на территории еврейского государства. Отмечается, что это только первая волна ударов и следует ожидать вторую. При этом израильская армия заверила, что новой атаки пока не ожидается.

Отметим, что 1 октября Иран осуществил массированную ракетную атаку на Израиль. В связи с этим Ирак, Иордания и Ливан закрыли свое воздушное пространство.