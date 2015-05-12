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    ​Иранская армия готовится к учениям

    По словам генерала, целью военного мероприятия является также испытание и демонстрация ракетного потенциала

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сухопутные войска армии Ирана в конце мая в Исфахане проведут военные учения под названием "Байт аль-Мукаддас".

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил командующий сухопутными войсками армии Ирана генерал Ахмед Реза Пурдастан.

    "В конце мая пройдут военные учения "Байт аль-Мукаддас", состоящие из двух этапов", - подчеркнул он.

    По словам генерала, целью военного мероприятия является "повышение боеспособности армии, испытание и демонстрация ракетного потенциала". 

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