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Инаугурация президента Турции состоится 2 или 6 июня

Инаугурация президента Турции состоится 2 или 6 июня Инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 2 или 6 июня. В этот же день Эрдоган объявит имена министров, которые войдут в его правительство.
В регионе
30 мая 2023 г. 09:04
Инаугурация президента Турции состоится 2 или 6 июня

Инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 2 или 6 июня. В этот же день Эрдоган объявит имена министров, которые войдут в его правительство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник газета Milliyet.

По данным издания, окончательные итоги президентских и парламентских выборов могут быть объявлены во вторник Высшей избирательной комиссией. Депутаты 28-го созыва принесут присягу в пятницу, 2 июня, и начнется пятидневный процесс рассмотрения кандидатур на пост председателя Великого национального собрания Турции (парламент).

Ранее сообщалось, что в новом Кабмине Эрдогана свои позиции могут сохранить министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, глава МВД республики Сулейман Сойлу и министр национальной обороны Хулуси Акар.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın andiçmə mərasiminin təxmini tarixi açıqlanıb

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