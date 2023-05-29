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Первый зарубежный визит Эрдоган может совершить в Молдову

Первый зарубежный визит Эрдоган может совершить в Молдову Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отойти от традиции совершения первых после выборов зарубежных визитов в Азербайджан и на Северный Кипр и посетить саммит Европейского политического сообщества в Молдову.
Другие страны
29 мая 2023 г. 14:49
Первый зарубежный визит Эрдоган может совершить в Молдову

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отойти от традиции совершения первых после выборов зарубежных визитов в Азербайджан и на Северный Кипр и посетить саммит Европейского политического сообщества в Молдове.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Вы знаете, по традиции после выборов первые визиты президент совершает в Азербайджан и на Кипр (Турецкая республика Северного Кипра - прим. ред). Но в этот раз в Молдове в четверг [1 июня] запланирован саммит Европейского политического сообщества. Если будет соответствующее решение, то не исключено, что первая зарубежная поездка состоится туда. Если же будет принято решение туда не ехать, то визиты состоятся, как всегда, в Азербайджан и на Кипр", - сказал он в эфире телеканала A Haber.

Калын уточнил, что в случае решения не посещать саммит в Кишиневе зарубежные поездки состоятся после принесения Эрдоганом присяги в парламенте и проведения церемонии инаугурации. "И после этого уже планируется провести благодарственный тур внутри страны. Президент обязательно посетит пострадавшие от землетрясений регионы. И в целом поездки по регионам продолжатся", - сказал он.

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