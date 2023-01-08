Хулуси Акар поблагодарил азербайджанский народ

В этот знаменательный день, когда мы чтим память шехидов Сарыкамышской операции, с уважением и благодарностью вспоминаем братский народ Азербайджана, который явил наглядный пример фразы "одна нация, два государства", помогая нашим мехметчикам (собирательное название, употребляющееся в отношении военнослужащих вооружённых сил Турецкой Республики и Османской империи - ред.), вынужденным осесть на острове Наргин (Большая Зира - ред.).
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При этом глава турецкого оборонного ведомства подчеркнул, что Турция продолжает "поддерживать правое дело своих друзей, братьев и союзников", в частности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), Азербайджана и Ливии.