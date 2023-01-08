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Хулуси Акар поблагодарил азербайджанский народ

Хулуси Акар поблагодарил азербайджанский народ В этот знаменательный день, когда мы чтим память шехидов Сарыкамышской операции, с уважением и благодарностью вспоминаем братский народ Азербайджана, который явил наглядный пример фразы "одна нация, два государства", помогая нашим мехметчикам (собирательн
В регионе
8 января 2023 г. 11:33
Хулуси Акар поблагодарил азербайджанский народ

В этот знаменательный день, когда мы чтим память шехидов Сарыкамышской операции, с уважением и благодарностью вспоминаем братский народ Азербайджана, который явил наглядный пример фразы "одна нация, два государства", помогая нашим мехметчикам (собирательное название, употребляющееся в отношении военнослужащих вооружённых сил Турецкой Республики и Османской империи - ред.), вынужденным осесть на острове Наргин (Большая Зира - ред.).

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по случаю дня памяти шехидов Сарыкамышской операции.

При этом глава турецкого оборонного ведомства подчеркнул, что Турция продолжает "поддерживать правое дело своих друзей, братьев и союзников", в частности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), Азербайджана и Ливии.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar Azərbaycan xalqına təşəkkür edib

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