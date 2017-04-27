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    Госдеп прокомментировал удар Турции по позициям курдов в Ираке

    Отсутствие координации поставило под угрозу американских военных в регионе

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер прокомментировал удар Турции по позициям курдов в северной части Ирака.

    Как передает Report, он отметил, что отсутствие координации турецкой стороны с коалицией поставило под угрозу американских военных в регионе.

    «Мы очень чётко дали понять турецкому правительству на очень высоком уровне нашу глубокую озабоченность действиями, которые они предприняли на днях», — цитирует Тонера Sputnik.

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