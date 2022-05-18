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Главы погранслужб стран СНГ обсудили защиту внешних границ Содружества

Главы погранслужб стран СНГ обсудили защиту внешних границ Содружества Совет командующих пограничными войсками стран СНГ на 84-м заседании в городе Туркестан (юг Казахстана) обсудили вопросы сотрудничества в защите внешних границ Содружества.
В регионе
18 мая 2022 г. 12:15
Главы погранслужб стран СНГ обсудили защиту внешних границ Содружества

Совет командующих пограничными войсками стран СНГ на 84-м заседании в городе Туркестан (юг Казахстана) обсудили вопросы сотрудничества в защите внешних границ Содружества.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Комитета нацбезопасности Казахстана, в этом году исполнилось 30 лет со дня образования Совета.

В мероприятии приняли участие делегации пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Они обсудили актуальные вопросы организации защиты внешних границ государств–участников СНГ. Подведены итоги деятельности СКПВ по формированию системы обеспечения пограничной безопасности и проведенных совместных специальных пограничных операций. Рассмотрены задачи СКПВ на предстоящий год и механизмы совершенствования обмена информацией, развития сотрудничества в научно-исследовательской и образовательной сферах.

Очередное заседание СКПВ запланировано во втором полугодии 2022 года на территории Таджикистана.

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