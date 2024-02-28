О нас

Главы МИД Армении и Германии обсудили вопросы региональной безопасности

Главы МИД Армении и Германии обсудили вопросы региональной безопасности Министр иностранных дел Арарат Мирзоян провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, на которой обсуждался процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.
В регионе
28 февраля 2024 г. 17:44
Главы МИД Армении и Германии обсудили вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, на которой обсуждался процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом глава МИД Армении написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Обсудили темы региональной безопасности с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Берлине. Затронули подходы Армении по ключевым вопросам процесса нормализации отношений с Азербайджаном, отраженным также в заявлении в Гранаде в 2023 году, включая вопросы делимитации и разблокирования региональных коммуникаций", - говорится в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Mirzoyan, Baerbock mull regional security topics
Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzoyan Annalena Berbokla regional təhlükəsizlik mövzularını müzakirə edib

Самое важное

Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi