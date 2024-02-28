Главы МИД Армении и Германии обсудили вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, на которой обсуждался процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, на которой обсуждался процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом глава МИД Армении написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Обсудили темы региональной безопасности с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Берлине. Затронули подходы Армении по ключевым вопросам процесса нормализации отношений с Азербайджаном, отраженным также в заявлении в Гранаде в 2023 году, включая вопросы делимитации и разблокирования региональных коммуникаций", - говорится в публикации.