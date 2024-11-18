Главы Высшего судебного совета и Антикоррупционного комитета Армении ушли в отставку

Глава Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян подал в отставку.

Глава Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян подал в отставку.

Как передает Report, эту информацию он подтвердил Sputnik-Армения.

Отставка Хачатряна последовала после заявления главы Высшего судебного совета Карена Андреасяна, который также покинул свой пост.

Кроме того, 17 ноября в СМИ появилась информация о возможных отставках министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, главы Комитета государственных доходов Рустама Бадасяна, министра внутренних дел Ваге Казаряна и главы Следственного комитета Аргишти Кярамяна. Пока эти сообщения остаются неподтвержденными.

Примечательно, что череда заявлений об уходе началась вскоре после недавнего заседания правительства, в ходе которого премьер-министр Никол Пашинян подверг резкой критике работу силовых ведомств.

09.32

Председатель Высшего судебного совета Армении Карен Андреасян объявил о своей отставке.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Хочу опередить муссируемые слухи о серии увольнений: я ухожу не только в отставку с поста председателя ВСС, но и отказываюсь от членства в Высшем судебном совете", - написал он.

По его словам, все нынешние неудачи в судебной системе - это среднесрочная перспектива, потому что сегодняшние справедливые общественные требования за два года удовлетворить не удалось.

"Я ухожу без скандала, желчи и разочарования и выдержавшим на этой токсичной должности дольше всех. Я искренне верю в то, что завтра в сильной Армении будет справедливый суд", - говорится в заявлении Андреасяна.