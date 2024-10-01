Глава Минюста Армении подал в отставку

Министр юстиции Армении Григор Минасян подал в отставку.

Министр юстиции Армении Григор Минасян подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Минасян написал на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что в правящей фракции "Гражданский договор" Народного собрания Армении начался сбор подписей для обращения к премьеру Николу Пашиняну с целью отставки Минасяна.

"Сегодня решил присоединиться к сбору подписей против моего пребывания в должности", - отметил он.

По его словам, в условиях парламентской системы правления сложно занимать должность министра, имея проблему хотя бы с одним депутатом, а против него выступили более 20-ти.

Минасян сообщил, что мог бы проявить терпение и бороться за совершенство правосудия, но решил уйти в частный сектор.