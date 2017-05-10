Глава МИД Турции: Каждое попавшее в руки YPG оружие - направленная против Турции угроза

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Каждое попавшее в руки YPG (сирийское крыло террористической группировки РПК - Report) оружие – угроза, направленная против Турции".

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя поручение президента США Дональда Трампа по обеспечению оружием "Демократических сил в Сирии", данное министерству обороны (Пентагону).

"YPG и РПК – террористические группировки. Они ничем не отличаются друг от друга, кроме названия. Каждое попавшее им в руки оружие означает угрозу для Турции. Мы и ранее говорили общественности, что передаваемое YPG оружие обнаруживается в руках террористов РПК в Турции", - подчеркнул М.Чавушоглу.

Отметим, что коалиция "Демократические силы Сирии" находится под контролем террористической РПК. Его основные структуры в сирийском крыле - YPG и PYD.