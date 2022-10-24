Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 67,94 тыс. человек

За сутки ВС Украины уничтожили 470 российских военнослужащих. С начала полномасштабных боевых действий общие потери ВС России составили 67 940 человек.
Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
На 24 октября общие потери ВС РФ составили: танки ‒ 2 590 (+6) ед., боевые бронированные машины ‒ 5 295 (+11), артиллерийские системы – 1 673 (+6), РСЗО – 375 (+1), средства ПВО ‒ 189, самолеты – 270, вертолеты – 245, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 370 (+9), крылатые ракеты ‒ 350, корабли /катера ‒ 16,
автомобильная техника и автоцистерны – 4 044 (+5), специальная техника ‒ 149 (+1).