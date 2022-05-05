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Генштаб ВС Украины: Общие потери ВС РФ составили 24 700 человек

Генштаб ВС Украины: Общие потери ВС РФ составили 24 700 человек С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 24 700 военнослужащих.
В регионе
5 мая 2022 г. 11:44
Генштаб ВС Украины: Общие потери ВС РФ составили 24 700 человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 24 700 военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составили: личного состава - около 24 700 человек. Кроме того, уничтожено 1 092 танков, 2 651 боевых бронированных машин, 169 РСЗО, 81 средство ПВО, 196 самолетов, 155 вертолетов, 1 907 автомобильной техники и автоцистерн, 10 кораблей/катеров, 312 БПЛА оперативно-тактического уровня, 38 единиц специальная техника, 89 крылатых ракет", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Версия на английском языке Kyiv says Russia lost 24,700 servicemen in its war against Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Ötən sutkada Rusiyanın 2 döyüş təyyarəsi məhv edilib"

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