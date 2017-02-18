Генштаб Турции намерен отменить запрет на поездки военных в Россию

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Генштаб Турции готовится пересмотреть запрет на поездки сотрудников ВС Турции в Россию, сообщает Report со ссылкой на "Анадолу".

После инцидента со сбитым российским самолетом, нарушившим воздушные границы Турции, были предприняты ряд мер. Так, в адрес командования родами войск направлены предписания о пересмотре списка государств, в которые разрешаются поездки военнослужащих. В частности, турецким военнослужащим тогда было запрещено посещать Россию.

В связи с началом процесса нормализации отношений между Турцией и Россией военное командование инициировало обсуждение данного запрета, и в армии в целом выступили за его снятие.

Данная позиция была доведена и до сведения МИД и министерства национальной обороны страны.

Согласно нормативным документам ВС Турции персонал может находиться в поездках за рубежом сроком на 30 дней в течении одного календарного года.