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Генштаб РФ: Баку и Ереван успешно движутся к нормализации двусторонних отношений

Генштаб РФ: Баку и Ереван успешно движутся к нормализации двусторонних отношений Баку и Ереван успешно движутся к нормализации двусторонних отношений, в том числе благодаря усилиям Москвы.
В регионе
18 декабря 2024 г. 15:33
Генштаб РФ: Баку и Ереван успешно движутся к нормализации двусторонних отношений

Баку и Ереван успешно движутся к нормализации двусторонних отношений, в том числе благодаря усилиям Москвы.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

"В противовес разрушительным действиям Запада Россия принимает меры созидательного характера в регионе Южного Кавказа. Во многом благодаря усилиям нашего государства очевидно позитивное продвижение Баку и Еревана на пути к нормализации двусторонних отношений", - сказал он.

По его словам, в настоящее время завершена демаркация "одного из наиболее сложных участков линии межгосударственного разграничения между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Baş Qərargahı: Bakı və İrəvan ikitərəfli münasibətlərin normallaşması yolunda uğurla irəliləyir
Версия на английском языке Russian General Staff: Baku, Yerevan successfully moving towards normalization of bilateral relations

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