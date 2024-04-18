Генсек ОТГ обсудил экономические вопросы с послом Дании

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаничбек Омуралиев обсудил экономические, торговые и транспортные сферы с послом Дании в Турции и Азербайджане Дэнни Аннаном.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаничбек Омуралиев обсудил экономические, торговые и транспортные сферы с послом Дании в Турции и Азербайджане Дэнни Аннаном.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе организации.

"В ходе встречи генеральный секретарь Омуралиев и посол Аннан обсудили меры, реализуемые в рамках ОТГ, особенно в сферах экономики, торговли и транспорта. Стороны также обменялись мнениями о последних политических событиях в регионе и мире", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что встреча состоялась в здании секретариата в Стамбуле.