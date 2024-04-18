О нас

Генсек ОТГ обсудил экономические вопросы с послом Дании

Генсек ОТГ обсудил экономические вопросы с послом Дании Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаничбек Омуралиев обсудил экономические, торговые и транспортные сферы с послом Дании в Турции и Азербайджане Дэнни Аннаном.
В регионе
18 апреля 2024 г. 02:39
Генсек ОТГ обсудил экономические вопросы с послом Дании

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаничбек Омуралиев обсудил экономические, торговые и транспортные сферы с послом Дании в Турции и Азербайджане Дэнни Аннаном.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе организации.

"В ходе встречи генеральный секретарь Омуралиев и посол Аннан обсудили меры, реализуемые в рамках ОТГ, особенно в сферах экономики, торговли и транспорта. Стороны также обменялись мнениями о последних политических событиях в регионе и мире", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что встреча состоялась в здании секретариата в Стамбуле.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке TDT Baş katibi Danimarka səfiri ilə iqtisadi məsələləri müzakirə edib

Самое важное

Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 апреля 2024 г. 20:56
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
12 апреля 2024 г. 19:32
В Агдаме два человека подорвались на мине
ФотоВ Агдаме два человека подорвались на мине
12 апреля 2024 г. 15:16
Гянджа станет спортивной столицей СНГ
Гянджа станет спортивной столицей СНГ
12 апреля 2024 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi