Гейдар Джемаль похоронен в Алматы

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Глава Исламского комитета России, философ и теолог, азербайджанец по происхождению Гейдар Джемаль похоронен на кладбище под Алматой в Казахстане, сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Попрощаться с Гейдаром Джемалем пришли его последователи со всего Казахстана. В последний путь провожать приехали из Москвы жена и сын усопшего.

По словам сына покойного Орхана Джемаля, последней волей отца было похоронить в Алматы.

"Гейдар знал, что умирает и просил не везти его в Москву, если вдруг он скончается здесь. У него остались незавершенные работы и их закончат вместе со мной много его соратников и учеников, которые разъехались по всему миру; в Турцию, Афганистан, Юго-Восточную Азию, Европу и США", - заявил О.Джемаль.

Отметим, что Гейдар Джемаль скончался на 69-м году после продолжительной болезни. Он занимал должность председателя Исламского комитета России, сопредседателя и члена президиума общероссийского общественного движения "Российское исламское наследие".



