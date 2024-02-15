Замглавы МИД РФ: Считаем контрпродуктивным затягивание в регион Южного Кавказа нерегиональных сил

Будущее Южного Кавказа должно определяться странами, для которых этот регион - общий дом.

Будущее Южного Кавказа должно определяться странами, для которых этот регион - общий дом.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил в интервью газете "Известия".

"Считаем контрпродуктивным затягивание в регион нерегиональных сил, "западников", к чему, к сожалению, склонен официальный Ереван в последнее время. Мы видим, что ни в одной стране и ни в одном регионе, куда бы вмешивались США и их сателлиты из Евросоюза и НАТО, стабильности и устойчивого мира не наступило. Были только разрушения государственности, хаос и дестабилизация. Примеров предостаточно - Балканы, Ирак, Ливия, Сирия, палестинские территории, оккупированные Израилем", - сказал замглавы МИД РФ.

М. Галузин подчеркнул, что интересы Запада в регионе Южного Кавказа связаны не с тем, чтобы помочь Армении в нормализации отношений с Азербайджаном и добиться прочного мира и стабильности, а с тем, чтобы отдалить Россию от процесса и создать в непосредственной близости от ее границ еще один очаг напряженности.

"Мы все-таки рассчитываем, что чем скорее в Ереване преодолеют свои сомнения в отношении ОДКБ и вернутся к конструктивным, продуктивным и содержательным обсуждениям на политическом и экспертном уровнях вопросов, стоящих на повестке дня этой организации, тем лучше", - добавил замминистра.