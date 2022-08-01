Еще один армянский интеллектуал осудил блокировку в Youtube видео Филиппа Экозьянца

Историк Артур Агаджанов осудил блокировку в социальной сети Youtube видео исследователя Филиппа Экозьянца. Ранее на своей странице в Facebook с аналогичным мнением выступил кандидат технических наук, писатель, профессор Российской академии естествознания Гагик Оганджанян.
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По словам Артура Агаджанова, запрет ответа Экозьянца говорит о том, что в Армении очень боятся распространения альтернативных взглядов на историю страны.
"Ответ Экозьянца выглядит по-настоящему изящно. Да, он может не изобилует ссылками на какие-то научные работы, архивные документы и прочее, но зато опирается на чисто логические рассуждения. И это имеет потрясающий эффект! Просто, доступно и беспощадно в своей правдивости! То есть, я думаю, что определенные (всем нам, впрочем, хорошо известные) люди в Армении испугались не столько новой информации, которую мог дать своим зрителям Филипп Экозьянц, сколько того, что в умах зрителей появится зерно сомнения. Сомнения в той официальной, якобы правдивой, а на самом деле сплошь и рядом придуманной истории современной Армении. И они и дальше будут сомневаться, задавать вопросы… И потом эта цепная реакция ведь может набрать силу, и вот это уже сама возможность этого их пугает… Поэтому я считаю, что данное видео нужно посмотреть, как можно большему числу людей. Этим видео нужно делиться, где только возможно", - считает Артур Агаджанов.
Отметим, что блокированный ролик Филиппа Экозьянца удалось восстановить и перепостить на Youtube-канале VMedia, где оно сейчас доступно для просмотра.