Еще один армянский интеллектуал осудил блокировку в Youtube видео Филиппа Экозьянца

Историк Артур Агаджанов осудил блокировку в социальной сети Youtube видео исследователя Филиппа Экозьянца. Ранее на своей странице в Facebook с аналогичным мнением выступил кандидат технических наук, писатель, профессор Российской академии естествознания

Историк Артур Агаджанов осудил блокировку в социальной сети Youtube видео исследователя Филиппа Экозьянца. Ранее на своей странице в Facebook с аналогичным мнением выступил кандидат технических наук, писатель, профессор Российской академии естествознания Гагик Оганджанян.

Как сообщает Report , несколько дней назад ролик, в котором Экозьянц заочно отвечает армянскому историку, доктору исторических наук, преподавателю Ереванского государственного университета Степану Степанянцу было удалено после массовых жалоб армян. Экозьянц решил ответить на один из тезисов именитого ученого (а в его лице и большинства нынешних ученых в Армении) о преследовании армян якобы "только из-за того, что они армяне и христиане, и еще из-за их земель".

По словам Артура Агаджанова, запрет ответа Экозьянца говорит о том, что в Армении очень боятся распространения альтернативных взглядов на историю страны.

"Ответ Экозьянца выглядит по-настоящему изящно. Да, он может не изобилует ссылками на какие-то научные работы, архивные документы и прочее, но зато опирается на чисто логические рассуждения. И это имеет потрясающий эффект! Просто, доступно и беспощадно в своей правдивости! То есть, я думаю, что определенные (всем нам, впрочем, хорошо известные) люди в Армении испугались не столько новой информации, которую мог дать своим зрителям Филипп Экозьянц, сколько того, что в умах зрителей появится зерно сомнения. Сомнения в той официальной, якобы правдивой, а на самом деле сплошь и рядом придуманной истории современной Армении. И они и дальше будут сомневаться, задавать вопросы… И потом эта цепная реакция ведь может набрать силу, и вот это уже сама возможность этого их пугает… Поэтому я считаю, что данное видео нужно посмотреть, как можно большему числу людей. Этим видео нужно делиться, где только возможно", - считает Артур Агаджанов.

Отметим, что блокированный ролик Филиппа Экозьянца удалось восстановить и перепостить на Youtube-канале VMedia, где оно сейчас доступно для просмотра.