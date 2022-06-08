Эрдоган: Турция все еще не поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара все еще не может согласиться с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

Анкара все еще не может согласиться с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

Как передает Report, об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"По шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок. После такого мы не можем сказать "добро пожаловать в НАТО". То же самое касается и Финляндии", - отметил турецкий президент.

Эрдоган напомнил, что "НАТО - это организация по обеспечению безопасности, и она не является организацией по поддержке терроризма".

Мадуро в свою очередь поблагодарил Турцию за помощь во время пандемии и пригласил турецкие компании вести бизнес в Венесуэле. "Я считаю, что настало время для инвесторов из Турции в Венесуэле, пусть приходят в туризм, горнорудную промышленность, логистику, банковскую сферу, добычу нефти, газа и золота", - сказал он.