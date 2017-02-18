Эрдоган: Турция не имеет разногласий с Россией по операции "Щит Евфрата"

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Анкара не имеет с Москвой разногласий по операции ВС Турции "Щит Евфрата" в Сирии и создании там зоны безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Отметим, что Эрдоган на борту самолета по завершении визита в страны Персидского залива ответил на вопросы турецких журналистов, один из которых касался наличия разногласий между Россией и Турцией по операции "Щит Евфрата" и зоне безопасности в Сирии.

"Нет (разногласий - ред.). Россия только сказала, что было бы хорошо, если бы мы не продвигались к югу от Эль-Баба и на запад от него", – заявил турецкий президент.