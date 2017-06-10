Эрдоган призвал страны Персидского залива снять блокаду с Катара

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Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит оказывать всестороннюю поддержку Катару, который, по его мнению, не был замечен в поддержке терроризма.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

«Есть те, кому неуютно вместе с нами поддерживать катарских братьев, обеспечивая их продуктами. Мне очень жаль, но мы продолжим оказывать Катар всяческую поддержку. До сих пор я не видел, чтобы Катар оказывал поддержку терроризму», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер призвал страны Персидского залива снять блокаду с Катара.